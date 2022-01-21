Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку, Нигматуллина - десятая

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира Антхольце. Второй стала ее соотечественница Жюлия Симон, третьей - Мона Брурссон.
Лучшая представительница России закончила гонку на десятом месте - Ульяна Нигматтулина проиграла победителю 2 минуты и 58 секунд с двумя промахами.
Напомним, что лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанд пропускает этап в Италии, ровно как и шведки Ханна и Эльвира Эберг.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 42.20,6 (1 штрафная минута).
2. Жулия Симон (Франция) – отставание 51,1 (2)
3. Мона Брорссон (Швеция) +1.37,2 (2).
..10. Ульяна Нигматуллина (Россия) - +2.58.9 (2).
источник: «Советский спорт»