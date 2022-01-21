Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету, Резцова не побежит последний этап

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов назвал состав национальной команды на эстафету, которая состоится 23 января.
За национальную команду побегут Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Отметим, что лидер сборной Резцова пропускала индивидуальную гонку в Антхольце из-за корректировки соревновательной практики перед Олимпиадой совместно с тренерским штабом.
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира Антхольце. Второй стала ее соотечественница Жюлия Симон, третьей - Мона Брурссон.
Лучшая представительница России закончила гонку на десятом места - Ульяна Нигматтулина проиграла победителю 2 минуты и 58 секунд с двумя промахами.