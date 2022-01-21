Васильев - о результате россиянок в индивидуальной гонке: Все печально, никаких проблесков нет

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результате женской индивидуальной гонки, в которой лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (десятое место).

«Всё печально, никаких проблесков нет. До Олимпиады остаётся совсем мало времени. Нигматуллина в десятку залезла — уже какая-то отдушина. Казакевич, Васнецова, к сожалению, никак. Шашилов заявлял, что на Олимпиаде всё будет… дай Бог, конечно, но очень сомнительно», — сказал Васильев «Чемпионату».

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира Антхольце. Второй стала ее соотечественница Жюлия Симон, третьей - Мона Брурссон.

Лучшая представительница России закончила гонку на десятом месте - Ульяна Нигматтулина проиграла победителю 2 минуты и 58 секунд с двумя промахами.