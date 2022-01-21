Губерниев: У Халили девушка с Украины. Бараны из министерства спорта Украины запретят любовь?

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекомендациях Министерства спорта Украины отечественным спортсменам избегать общения на русском языке на предстоящей Олимпиаде.

«Да они и интервью на русском давать запретили. Это главные вредители украинского спорта — министерство спорта и бараны, которые там работают.

У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из министерстве спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях» — сказал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет выступать на соревнованиях без национального флага и гимна под нейтральным статусом.