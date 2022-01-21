Украинские биатлонисты не получали рекомендаций не разговаривать на русском языке в Пекине-2022

Украинская федерация биатлона сообщила, что она не получала рекомендаций от Министерства спорта страны не делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине, а также стараться избегать общения на русском языке.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», - сообщили в федерации.

Ранее в СМИ писали о том, что Министерство спорта Украины сделало рекомендации своим олимпийцам избегать всяческих контактов с российскими спортсменами на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет выступать на соревнованиях без национального флага и гимна под нейтральным статусом.