Каминский объяснил, почему он не очень отстаивал место Бабикова для поездки на Олимпиаду в Пекин

Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, почему он считает, что Карим Халили заслужил место на Олимпиаде больше, чем его соотечественник Антон Бабиков, который накануне выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.

– Объясню, почему я не очень отстаивал место Бабикова в команде. В тех гонках, которые у нас считались отборочными на Олимпиаду, он лишь отчасти проявил себя с позиции быстрой и точной стрельбы, что мы от него прежде всего ждали. И получилось больше стартов именно таких, где он как раз в стрельбе провалился.

Возможно, в тех гонках он не справился именно с психологической нагрузкой. А кто сказал, что на Олимпийских играх психологическая нагрузка будет легче?

Антон Бабиков впервые в этом сезоне получил вызов в национальную команду на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. С тех пор он выиграл одиночную смешанную эстафету в паре с Кристиной Резцовой и стал триумфатором индивидуальной гонки в Антхольце. Остальные места спортсмена в личных гонках: 6-10-71.

Напомним, на Олимпийские игры в Пекин были вызваны Максим Цветков, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов.