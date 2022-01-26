Анфиса Резцова: Бывает, что иностранцы прут напролом, и мы им - ответку

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала инцидент на трассе во время масс-старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце между своей дочерью Кристиной и француженкой Жулией Симон.

«Нечасто, но бывает, что иностранцы прут напролом. И мы им - ответку. Бывает, что и палкой приходится… И у меня такое бывало. Мы им отвечали, но сами никогда первыми не шли на конфликт.

В правилах ничего не прописано, и мы делаем то, что делаем. Мы сильнейшие, и, если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон», - приводит слова Анфисы Анатольевны «Комсомольская правда».

Напомним, Кристина рассказала, что дерзила во время гонки, поскольку француженка сама ведет себя так постоянно. В итоге Симон обматерила Резцову-младшую.

По результатам гонки россиянка финишировала четвертой.