Доротея Вирер: Мне кажется, что у русских сейчас очень хорошая команда

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением о прогрессе сборной России и оценила уровень Кристины Резцовой, которая в общем зачете Кубка мира занимает 13-е место.
«Мне кажется, что у русских сейчас очень хорошая команда. Наверное, можно сказать, что вашей сборной было трудно в последние годы, смена поколений и все остальное. И я рада, что результаты сейчас пошли вверх. Тем более что российская публика привыкла к победам прошлых лет и наверняка требует от действующих спортсменов высших достижений», - приводит слова Вирер «Матч ТВ».