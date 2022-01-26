Бабиков выиграл серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ-2022 в Арбере, первый - норвежец Аспенс

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере. Первым стал норвежец Сверре Аспенс, бронзу выиграл представитель Германии Маттиас Дорфер.
Бабиков провел все четыре рубежа на ноль и проиграл победителю 11 секунд, который так же безукоризненно справился со стрельбой.
Чемпионат Европы по биатлону
Арбер, Германия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 51.32,1 (0)
2. Антон Бабиков (Россия) – 11,6 (0)
3. Маттиас Дорфер (Германия) – 1.08,9 (0)
..7. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 2.18,2 (3)
..9. Никита Поршнев (Россия) – 2.41,5 (2)...
..11. Александр Поварницын (Россия) – 3.06,7 (3)
..12. Василий Томшин (Россия) – 3.11,6 (3)...
источник: «Советский спорт»