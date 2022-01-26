Иван Черезов: У Бабикова есть гипотетические шансы поехать на Олимпиаду

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал очередной успех российского биатлониста Антона Бабикова, который накануне занял второе место в индивидуальной гонке на ЧЕ-2022 в Арбере.

«Антон стал вторым сегодня и отменно отработал все четыре рубежа! Было видно, что он в хорошей форме. Ничего не поделаешь с тем, что Бабиков не попал на Олимпиаду, но всякое может быть. У него есть гипотетические шансы поехать, если кто-то заболеет.

Наверное, у Антона есть ощущение, что он на уровне основы сборной. Будем надеяться, что Бабиков сможет закрепиться в основном составе», — сказал Черезов «Чемпионату».

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере. Первым стал норвежец Сверре Аспенс, бронзу выиграл представитель Германии Маттиас Дорфер.

Бабиков провел все четыре рубежа на ноль и проиграл победителю 11 секунд, который так же безукоризненно справился со стрельбой.