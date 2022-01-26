Дмитрий Васильев: На последнем огневом Бабиков потратил 41 секунду. Он боролся за «ноль»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о прошедшей индивидуальной гонке в Арбере (Германия), где Бабиков занял второе место вслед за норвежцем Аспенесом (11 секунд проигрыш).

«Конечно, обидно. Но на последнем рубеже Бабиков реально боролся за ноль — находился на огневом рубеже 41 секунду. Поэтому и проиграл норвежцу, но всё равно молодец. Антон стойко боролся за этот ноль. Другое дело — остальные ребята не очень хорошо выступили. Пащенко меня удивил: три ноля, а на последнем четыре штрафа. Поразительно. А так, серебряная медаль — хорошее начало», — сказал Васильев «Чемпионату».

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере. Первым стал норвежец Сверре Аспенс, бронзу выиграл представитель Германии Маттиас Дорфер.

Бабиков провел все четыре рубежа на ноль и проиграл победителю 11 секунд, который так же безукоризненно справился со стрельбой.