Бабиков завоевал малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок

Антон Бабиков завоевал малый хрустальный глобус Кубка IBU благодаря второму месту в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба СБР.

Напомним, что континентальное первенство входит в зачет Кубка IBU. По результатам всех индивидуальных гонок Бабиков набрал 97 очков, вторым стал француз Оскар Ломбардо (94 очка), а третьим - норвежец Сверре Дален Аспенес (88), который сегодня завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

Добавим, что Бабиков не вошел в состав на Олимпиаду, став первым запасным.