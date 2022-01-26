Анатолий Хованцев: Бабикову не хватило одной хорошей гонки для ОИ

Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал индивидуальную гонку на ЧЕ-2022, в которой Бабиков выиграл серебряную медаль, уступив победителю лишь 11 секунд при чистой стрельбе.

«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона. Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.

Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере. Первым стал норвежец Сверре Аспенс, бронзу выиграл представитель Германии Маттиас Дорфер.