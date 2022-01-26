Российская биатлонистка Буртасова стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке, Гербулова - третья

Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

Буртасова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, опередив молдаванку Алина Стремоус на 12,1 секунды. Отметим, что Стремоус получила одну штрафную минуту за промах.

Бронзу завоевала другая представительница России Наталья Гербулова (+16,4 сек.; 0 промахов), четвертой стала ее соотечественница Виктория Сливко (+21,7; 1), десятку лучших также замкнула Анастасия Егорова (+1:32,6; 1).