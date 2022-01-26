Дмитрий Васильев: Любая из пары Буртасова-Сливко выступит на Олимпиаде лучше, чем Казакевич

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сделал резюме по итогам индивидуальной гонки на ЧЕ-2022 в Арбере, где Буртасова выиграла золотую медаль.

«Золотая медаль на чемпионате Европы многое значит для любого спортсмена. Буртасова и Сливко очень плотно выступали по ходу сезона, но Шашилов сразу задвинул их в запас, будто бы заранее определился с составом на Олимпиаду. При этом Казакевич, которая весь год выступает не пойми как, едет в Китай. Мне это непонятно. Любая из пары Буртасова-Сливко была бы лучше», — сказал Васильев «Чемпионату».

Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

Буртасова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, опередив молдаванку Алина Стремоус на 12,1 секунды. Отметим, что Стремоус получила одну штрафную минуту за промах.