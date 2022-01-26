Антон Бабиков: Я буду стараться становиться еще более лучшим стрелком и биатлонистом

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выигранный Малый хрустальный глобус по программе индивидуальных гонок после серебряной медали на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Перед гонкой и даже после финиша я не думал о глобусе в зачёте индивидуальных гонок. Узнал об этом только на цветочной церемонии. Конечно, я рад этому, потому что это означает, что вся моя работа на огневом рубеже приносит некоторые результаты. Я счастлив, и постараюсь улучшить свои показатели, расти и становиться ещё лучшим стрелком и биатлонистом в каждой гонке», — приводит слова Бабикова пресс-служба IBU.

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере. Первым стал норвежец Сверре Аспенс, бронзу выиграл представитель Германии Маттиас Дорфер.