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В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Олимпийские игры начнутся 4 февраля.
27 января 2022 09:06
автор: Александр Бойченко

Руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Олимпийские игры начнутся через неделю в Пекине.

Сообщается, что Печерский не сможет помочь сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, находившийся в резервном списке олимпийской сервисной команды. Анализы других членов команды отрицательные.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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