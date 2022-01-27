В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Олимпийские игры начнутся через неделю в Пекине.
Сообщается, что Печерский не сможет помочь сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, находившийся в резервном списке олимпийской сервисной команды. Анализы других членов команды отрицательные.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)