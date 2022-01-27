Президент СБР Майгуров рассказал о ситуации с невылетом четырех членов сборной в Пекин-2022

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о ситуации с невылетом четырех членов сборной России в Пекин вместе с основной группой команды.
«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идёт», — сказал Майгуров «Чемпионату».
Среди тех, кто не попал на рейс, оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. QR-код Казакевич оказался просроченным, у остальных его не было в приложении my2022.
источник: Чемпионат.com