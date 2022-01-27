«Незаменимых нет». В СБР прокомментировали положительный тест на коронавирус у Печерского

Вице-президент СБР Алексей Нуждов считает, что отсутствие руководителя сервис-бригады Александра Печерского не скажется фатально на результатах национальной команды в Пекине.

«Пока сложно предметно сказать, сколько времени придётся потратить членам нашей команды для получения нового кода. Сейчас федерация активно занимается разрешением этой ситуации.

Любой человек — это потеря. Желаю Александру скорейшего выздоровления. Не думаю, что отсутствие Александра Печёрского фатально скажется на сборной. У нас большая команда сервиса, в которой работает много грамотных специалистов. Незаменимых нет. Уверен, никаких провалов в плане сервиса у нашей команды не будет», — сказал Нуждов «Чемпионату».

Сообщается, что Печерский не сможет помочь сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Вместо него в Пекин поедет его помощник Дмитрий Блинов.