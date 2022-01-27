Драчев прокомментировал ситуацию с невылетом биатлонисток в Пекин

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался по поводу ситуации с невылетом пяти членов национальной команды в Пекин для участия в Олимпиаде-2022.

Ранее стало известно, что в столицу Китая не смогли улететь биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, наставник женской сборной Михаил Шашилов, а также массажист Роман Никитин. При этом руководитель сервис-группы команды Александр Печерский заразился коронавирусом – его место на Играх займет Дмитрий Блинов.

– Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Пекина. В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьезно. Вопросы надо задавать руководству и правлению СБР, которые устроили такой бардак, – цитирует Драчева «Чемпионат».

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.