Тренер сборной Украины по биатлону отправлен на карантин

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин в Пекине.

Как сообщает официальный сайт украинской биатлонной федерации, Санитра сдал два подряд положительных теста - в аэропорту по прилете и затем в Олимпийской деревне.

Специалист был отправлен на карантин, срок которого может составлять от 21 дня до пяти недель.

Таким образом, Санитра будет руководить командой дистанционно через своих помощников.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.