Бьентегорд выиграл спринт на чемпионате Европы в Арбере, Поршнев - второй

Норвежский биатлонист Эрленд Бьентегорд стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Россиянин Никита Поршнев стал вторым, также не допустив ошибок на рубежах. Его проигрыш составил 20 секунд. Бронзовую медаль выиграл немец Лукас Фрачер (+22.9, 1 промах). Еще один представитель России - Петр Пащенко остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым (+23,4, 1 промах).

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт, мужчины, 10 км

1. Эрленд Бьентегорд (Норвегия) — 26:39.4 (0)

2. Никита Поршнев (Россия) +20,6 (0)

3. Лукас Фрачер (Германия) + 22,9 (1)

4. Пётр Пащенко (Россия) + 23,4 (1).