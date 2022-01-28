Шашилов, Казакевич и Васнецова отправятся в Пекин 28 января

Союз биатлонистов России сообщает, что старший тренер национальной женской команды Михаил Шашилов, а также его подопечные Валерия Васнецова и Ирина Казакевич отправятся в Пекин 28 января.

Изначально все трое должны были вылететь в столицу зимних Олимпийских игр 2022 года одним рейсом со всей командой 26 января, но их рейс пришлось отложить, так как олимпийская система электронной регистрации в аэропорту не предоставила QR-код.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.