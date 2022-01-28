Драчев - о завершении карьеры Подчуфаровой: Она не выступает много лет и решила констатировать факт

Экс-глава СБР Владимир Драчев высказался относительно завершения карьеры биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

Напомним, что 29-летняя россиянка объявила о своем решении после «Гонки звезд», которая прошла в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.

«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона. Но смотрел и следил, приятно: девочка взлетела, немного побеждала. Приятно, что у нас рождаются те, кто может обыграть и норвежцев, и немцев. Но все когда-то завершают спортивные карьеры», — приводит «Чемпионат» слова Драчева.

Добавим, что команда Подчуфаровой в гонке завоевала бронзовые медали.