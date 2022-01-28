Рейс в Пекин с российскими биатлонистками и Шашиловым задержан в Шереметьево

Тренер сборной России Михаил Шашилов и биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова не могут вылететь из Москвы в Пекине.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист и спортсменки должны были отправиться в Китая из аэропорта Шереметьево в 21:05. Двигатели самолета уже были запущены, но затем вылет перенесли по техническим причинам. Каждые 15 минут пассажирам рейса объявляют о задержке вылета еще на четверть часа.

Напомним, что 26 января Шашилов, Казакевич и Васнецова уже пытались вылететь в Пекин, но не смогли этого сделать из-за ошибок в документах.

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде состоится 5 февраля.