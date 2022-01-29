«Стужа кусачая даже днем». Биатлонист Смольский - о погоде и трассе в Пекине

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился своими впечатлениями об олимпийской трассе в Пекине.

«Сегодня полноценно тренировались. Опробовали все круги и, естественно, огневой рубеж. Трасса чистая и отлично готова. Никаких засорений нет, ледяных участков тоже. Но стужа кусачая даже днем. Как только садится солнце, так и вовсе морозит знатно.

Рельеф сложный, отдыхать негде. Крутые виражи и затяжные подъемы. На стрельбище непростая ветровая обстановка - дует постоянно. Иногда ветер усиливается, но порой как бы смягчается. Однако очевидно, что в любом случае на каждом огневом рубеже нужно быть предельно сконцентрированным и дружить с удачей», - приводит слова спортсмена телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, в составе мужской сборной России на Олимпиаде выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. У женщин нашу страну представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.