Тренер мужской сборной России по биатлону Башкиров вышел с карантина в Пекине

Тренер мужской российской биатлонной команды Сергей Башкиров вышел с карантина а Пекине и уже поучаствовал в тренировке своих подопечных.

По информации ТАСС, специалист сдал положительный тест на коронавирус по прилете в китайскую столицу, однако затем в течение суток два его анализа оказались отрицательными, и он вернулся к работе с командой.

Напомним, в случае, если бы очередной тест также оказался положительным, Башкиров рисковал провести на карантине от трех до пяти недель, пропустив соревнования.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первая биатлонная гонка состоится 5 числа, когда спортсмены выйдут на старт в смешанной эстафете.