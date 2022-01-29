Никита Поршнев: Нельзя научиться стрелять в такой ветер

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результаты гонки преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере. Спортсмен занял седьмое место.

«Было приятно стартовать в начале группы. Сегодня погода вносила свои коррективы, ветер был очень непредсказуемый. У кого-то получалось с ним справиться, у кого-то нет. Очень рад за своего сокомандника Петра Пащенко, он — молодец, добился хорошего результата сегодня.

Достаточно интересная сегодня гонка. Мне кажется, нельзя научиться стрелять в такой ветер, всё больше зависит от удачи. Сегодня кому-то повезло, кому-то нет», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер.