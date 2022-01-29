Петр Пащенко - о потере палки после последнего рубежа: Очень неловко за этот момент

Призер чемпионата Европы Петр Пащенко прокомментировал инцидент, который произошел с ним после последней стрельбы из положения стоя. Он случайно выронил палку, когда скидывал с себя спортивную шапку.
«Сработал не слишком аккуратно, хотел скинуть очки, но зацепил и скинул вместе с шапкой и по оплошности выронил ещё и палку. Такие вещи нельзя делать, очень неловко за этот момент», — сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».
Российский биатлонист Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.
Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер.
источник: Телеканал «Матч ТВ»