Драчев - о серебре Пащенко: Медаль есть медаль. Пригодится в копилке сборной России

Экс-президент СБР Владимир Драчев отреагировал на серебро Петра Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.
«Медаль есть медаль. Пригодится в копилке сборной России. В принципе, нормальный показатель, учитывая, что норвежцы выигрывают все гонки», - приводит слова Драчева «СЭ».
Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер. Еще один россиянин Никита Поршнев финишировал на седьмой позиции, Василий Томшин расположился на 12-й строчке.
источник: «Спорт-Экспресс»