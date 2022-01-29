Александр Поварницын - о 38-м месте в пасьюте: Выходил на гонку с очень хорошим настроем на борьбу

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал неудачную для себя гонку преследования, в которой он допустил десять промахов и финишировал 38-м.

«Выходил на гонку с очень хорошим настроем на борьбу.

Сегодня переломный момент гонки — это первый огневой рубеж лёжа, потому что я подходил на рубеж, и даже коврики сдувало. Сориентировался на ветер, сделал вынос, промахнулся. Но это гонки, это борьба. И хоть для меня это и самая худшая гонка, но бывает, что надо упасть на дно, чтобы потом оттолкнуться.

Есть ли силы на завтрашнюю эстафету? У меня всегда есть силы на борьбу, я заряжен бежать», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер.