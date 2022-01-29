Губерниев отреагировал на серебро Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на серебро Петра Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере.

«Пащенко болел, отбирался через «Ижевскую винтовку». Он спортсмен возрастной. Я очень рад за него. Петр - огромный молодец», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер. Еще один россиянин Никита Поршнев финишировал на седьмой позиции, Василий Томшин расположился на 12-й строчке.