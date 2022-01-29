Тренер сборной России рассказал про проблемы Томшина на чемпионате Европы

Тренер национальной команды России Артем Истомин подвел итоги пасьюта на чемпионате Европы-2022 в Арбере, а также высказался о проблемах биатлониста Василия Томшина.

«У Василия Томшина чемпионат в целом пока складывается не очень. В каждой гонке чего-то не хватает. Вчера в спринте везения не хватило, он пришёл в очень сильный порыв, нужно было сносить чуть ли не на соседнюю мишень, чтобы попасть.

Что помешало Поршневу сегодня? Нужно было приходить на последний рубеж, вставать впереди, работать быстрее и ничего не ждать. Все, кто с ним приехали, все стреляли, поэтому надо было быстрее отстреливаться и уезжать, даже если на штрафные — ничего страшного», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

Золото завоевал представитель Норвегии Сверре Аспенес. Тройку лучших замкнул немец Лукас Фрацшер. Еще один россиянин Никита Поршнев финишировал на седьмой позиции, Василий Томшин расположился на 12-й строчке.