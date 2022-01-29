Бывшая российская биатлонистка Стремоус выиграла пасьют на ЧЕ-2022, Куклина - пятая

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 в Арбере.

Второе место заняла немка Янина Хеттих с отставанием +17,7 секунд (пять промахов), бронзу выиграла норвежка Йенни Энодд (+26.8, четыре промаха).

Первой из россиянок финишировала Лариса Куклина - +1.32.5.

Биатлон. Арбер. Чемпионат Европы. Пасьют. Женщины, 10 км.

1. Алина Стремоус (Молдавия) – 30.39,2 (4 промаха).

2. Янина Хеттих (Германия) – отставание 17,7 (5).

3. Йенни Энодд (Норвегия) +26,8 (4).

4. Айта Гаспарин (Швейцария) +48,3 (3).

5. Лариса Куклина (Россия) +1.32,6 (5)...

..11. Евгения Буртасова (Россия) +2.38,6 (8)...

..17. Анастасия Шевченко (Россия) +2.51,2 (9)...