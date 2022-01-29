Анфиса Резцова: Никто из девушек на чемпионате Европы не соответствует олимпийскому уровню

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала итоги гонки преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере. Лучшая из россиянок Лариса Куклина поднялась на пятую строчку с проигрышем в минуту и 32 секунды.

«Пятое место – максимум для нас на этом чемпионате Европы. Хотя бы пятое у Куклиной. И на этом огромное спасибо. Теперь мы все четко пониманием, что никто из этих девочек не соответствует олимпийскому уровню. Они очень далеки от него. Я полностью согласна с тем, что их звать в Пекин не нужно было.

Все биатлонистки, которые едут на Олимпиаду, наголову сильнее Куклиной и Буртасовой. Но это мое мнение, кто-то может думать совершенно иначе», – сказала Резцова «СЭ».

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 в Арбере.

Второе место заняла немка Янина Хеттих с отставанием +17,7 секунд (пять промахов), бронзу выиграла норвежка Йенни Энодд (+26.8, четыре промаха).

Первой из россиянок финишировала Лариса Куклина - +1.32.5.