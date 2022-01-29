Хованцев - о Стремоус: У нас не первый раз, когда мы выхолащиваем спортсменов

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о завоевании золотой медали на чемпионате Европы бывшей российской спортсменкой Алиной Стремоус, которая ныне защищает флаг сборной Молдавии.

«Стремоус родилась и тренировалась в России — развивалась то девушка в нашей стране. В Россию сложнее пробиться в команду. У нас намного более жёсткая система отбора. Сейчас нет единой дороги, по которой должны шагать спортсмены. У нас не первый раз, когда мы выхолащиваем спортсменов. У Стремоус так сложилась ситуация, что её не брали на сборы, но спортсменка не пропала и продолжает доказывать свою состоятельность в сборной Молдавии», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 в Арбере.

Второе место заняла немка Янина Хеттих с отставанием +17,7 секунд (пять промахов), бронзу выиграла норвежка Йенни Энодд (+26.8, четыре промаха).

Первой из россиянок финишировала Лариса Куклина - +1.32.5.