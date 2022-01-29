Губерниев - о женском пасьюте на ЧЕ-22: У меня нет ответа, как перестать терять таких, как Стремоус

Популярный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после завершения женской гонки преследования на ЧЕ-2022, в которой победу одержала молдавская биатлонистка Алина Стремоус.

«Закрытый клуб как раз сборная Молдавии. У них почти все ребята и девчонки из России. А сборная России не закрытый клуб. Мы не можем одних и тех же спортсменов возить на все этапы. У меня нет ответа на вопрос, как перестать терять таких, как Стремоус. Остаётся только горевать. Ничего уже не поделаешь.

Она не попадала ни в первую, ни во вторую команду. Не могла толком выполнить мастера спорта, а теперь и в десятке на Кубке мира была, и чемпионка Европы. Это уже уровень», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 в Арбере.

Второе место заняла немка Янина Хеттих с отставанием +17,7 секунд (пять промахов), бронзу выиграла норвежка Йенни Энодд (+26.8, четыре промаха).

Первой из россиянок финишировала Лариса Куклина - +1.32.5.