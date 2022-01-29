Д.Ярошенко: Стремоус понимает, что ей ничего не светит на Олимпиаде, и решила «поймать синицу» на ЧЕ

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о победе молдавской биатлонистки Алины Стремоус в пасьюте на ЧЕ-2022 в Арбере (Германия).

«А что Стремоус выиграла — чемпионат мира или Олимпийские игры? Чемпионат Европы — турнир рангом ниже, поэтому не вижу никакой эпичности в её победе. Туда едут спортсмены, которым нужны хоть какие-то награды. Стремоус, по идее, должна готовиться к ОИ. Она, видимо, понимает, что ей ничего не светит, и решила «поймать синицу», — сказал Ярошенко «Чемпионату».

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 в Арбере.

Второе место заняла немка Янина Хеттих с отставанием +17,7 секунд (пять промахов), бронзу выиграла норвежка Йенни Энодд (+26.8, четыре промаха).

Первой из россиянок финишировала Лариса Куклина - +1.32.5.