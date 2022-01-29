Еще один тренер украинских биатлонистов заразился коронавирусом

Помощник старшего тренера сборной Украины по биатлону Юрая Санитры - Игорь Ященко также сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает biathlon.com.ua, все спортсмены команды получили отрицательные результаты.
Напомним, 27 января в аэропорту Пекина Санитра сдал положительный тест, однако повторный оказался отрицательным. После этого специалисту пришлось пройти процедуру еще дважды, и оба анализа снова дали положительный результат. Таким образом, главный тренер сборной был отправлен на карантин.
В том же направлении теперь проследовал и Ященко. Оба специалиста смогут руководить командой только дистанционно.
Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.