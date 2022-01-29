Бабиков и Буртасова выступят в сингл-миксте на ЧЕ, Куклина побежит в смешанной эстафете

Антон Бабиков и Евгения Буртасова представят Россию в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Кроме того, по информации пресс-службы СБР, состав сборной России на смешанную эстафету будет следующим: Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

Напомним, ранее Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке, Буртасова же и вовсе выиграла аналогичную дисциплину у женщин. Пащенко становился вторым в пасьюте.

Первенство завершится 30 января.