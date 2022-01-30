Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

В немецком Арбере прошла смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону.
Победу в ней одержала сборная Норвегии. Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Йенни Энодд, Рагнхиль Фемстейневик по ходу гонки использовали 11 дополнительных патронов и зашли на два штрафных круга.
Вторыми стали немецкие биатлонисты Лукас Фрацшер, Фанни Хорн, Янина Хеттих, София Шнайдер (+18,6 сек.; 2 шрафных круга + 13 дополнительных патронов). Третьими были швейцарцы Серафин Вистнер, Мартин Егер, Элиза Гаспарин, Аита Гаспарин (+4:53.8; 5+18).
Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, выступающие за сборную России, заняли пятое место в итоговом протоколе (+5:06.4; 5+21).
источник: «Советский спорт»