«Хотелось плакать и смеяться». Драчев - о пятом месте российских биатлонистов в эстафете

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев прокомментировал пятое место сборной России в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

«Печальная история. Хотелось плакать и в то же время смеяться, - сказал Драчев. - У нас на чемпионатах Европы ничего не получается, в который раз подряд. Там тренеры переигрывают, ставят своих, кого хотят», - приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, что сборная России по ходу гонки зашла на пять штрафных кругов. Победители гонки норвежцы ограничились двумя. Вторыми были немцы, а третьими - швейцарцы.