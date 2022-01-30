Бабиков и Буртасова выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова триумфально завершили гонку в формате сингл-микст на чемпионате Европы-2022 в немецком Арбере.
Вторыми приехали французы - команду представляли Лу Жанмонно и Эмильен Клод, они проиграли минуту и одну секунду. Бронзовыми призерами стали немцы - Фринциска Хильдебранд и Юстув Штрелов (+1.34).
Ранее на турнире Бабиков стал серебряным призером индивидуальной гонки.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Супермикст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.10,5 (1+7).
2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +1.01,4 (4+10).
3. Германия (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов) — +1.34,1 (3+14).
источник: «Советский спорт»