Буртасова готовиться сменить Васнецову на Олимпиаде из-за коронавируса в сборной России

Биатлонистка сборной России Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову на Олимпиаде из-за ее коронавируса.

Накануне Васнецова сдала два положительных теста на инфекцию. Из-за этого спортсменка был вынуждена перейти на изоляцию в карантинный отель.

Васнецова вместе с Ириной Казакевич и главным тренером Михаилом Шашиловым прибыла в Пекин позже других членов команды. Они не смогли совершить первый рейс из-за проблем с документами. В то же время в СБР сообщили, что все они по прибытии сдали отрицательные тесты.

Ранее Буртасова выиграла золотую медаль в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.