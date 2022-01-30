«К сожалению, мечта об Олимпиаде остается лишь мечтой». Васнецова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистка сборной России Валерия Васнецова подтвердила, что она не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине-2022 из-за двух положительных тестов на коронавирус.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой…

Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути.

Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — гласит сообщение в «инстаграме» Васнецовой.

Чемпионка Европы Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову на Олимпиаде из-за ее коронавируса.