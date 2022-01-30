В СБР прокомментировали заражение Васнецовой коронавирусом

Союз биатлонистов России прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус Валерией Васнецовой. Ее хотят заменить на чемпионку Европы Евгению Буртасову.

«Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный — человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель. У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно», — приводит слова руководителя пресс-службы СБР Аверьянова «Спорт-экспресс».

Отметим, что в СБР рассматривают вариант с заменой Валерии Васнецовой на чемпионку Европы Евгению Буртасову. Турнир в Арбеле закончился сегодня, 30 января.