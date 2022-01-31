Анна Богалий высказалась о замене Васнецовой на Буртасову на Олимпиаде-2022

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о возможной замене Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову на предстоящей Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса.

«Насколько я понимаю, мужская команда уже работает на месте в боевом составе, и сейчас стоит вопрос только по Васнецовой. Моё мнение: Женя Буртасова способна усилить сборную как человек, который не боится работать в ветер», — приводят слова Богалий «Известия».

Ранее Буртасова выиграла золотую медаль в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.