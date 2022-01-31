Драчев высказался о шансах сборной России выиграть медали на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил перспективы национальной команды завоевать медали в Пекине-2022.

«Я, конечно, за позитив и за то, чтобы на Олимпиаде в каждой гонке мы боролись за медали. Но если рассуждать реально, то мой прогноз — у девочек только одна эстафета, где мы можем побороться. В личных гонках у них шансов практически нет, ну один процент из ста. У ребят — да, может быть.

Как мы собираемся завоёвывать медали? Две с половиной минуты проигрыш норвежцам в последней эстафете. Это пятое-шестое место на Олимпийских играх, — сказал Драчёв в эфире телеканала «Звезда».

Обе команды (женская и мужская) будут представлены на Олимпиаде в усеченном составе - по пять человек в заявке. В этой дисциплине будет разыграно 11 комплектов наград. Первая гонка пройдет в формате смешанной эстафеты 5 февраля. Начало гонки - 12:00 мск.