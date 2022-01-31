Каминский сообщил, что тренерский штаб будет держать связь с Бабиковым во время ОИ-2022

Тренер сборной России Юрий Каминский заявил о том, что он и тренерский штаб будут держать связь с Антоном Бабиковым во время ОИ-2022 из-за угрозы распространения коронавируса в Пекине.

«Вот как раз сегодня после тренировки я связываюсь с Антоном и буду напоминать ему, чтобы был готов. У него все оформлено, все есть, аккредитация получена.

В отличие от тех спортсменов, которые приезжают на Игры как на фестиваль спорта, мы едем за медалями. А медали — это бой, их надо вырывать с потом и кровью. И, естественно, сейчас все думают о том, как не подхватить ковид и как подвести себя к стартам в идеальном состоянии. Для этого нужно учесть всё-всё-всё», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Ранее Валерия Васнецова сдали положительные тесты на коронавирус и покинула расположение своей сборной. Сегодня, 31 января, национальная команда вновь сдала тесты, которые показали все отрицательный результат.