Анфиса Резцова заявила, что не дает советы своим дочерям перед гонками

Анфиса Резцова рассказала, что не дает своей дочери Кристине советы на спортивную тематику.

«Никогда ничего не говорю и не подсказываю. Ни ей, ни Даше Виролайнен, когда она выступала. Не лезу в процесс вообще. Просто держу кулачки за них. Кристина — очень сильный человек. Сама знает, что делать. А начнёшь давать напутствия — в ответ услышишь: «Что пристала?» Она же взрывная, резкая. Хотя, возможно, с мужем и обсуждает план на гонку», - приводит слова Анфисы Резцовой RT.

Добавим, что Кристина Резцова выступит на Олимпиаде в Пекине, а Дарья Виролайнен пропускает текущий сезон из-за декретного отпуска.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх биатлонистки выступят в шести дисциплинах: спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, масс-старте, классической женской и смешанной эстафетах.